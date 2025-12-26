RUR@LINETTE France services Permanences, Pont-de-Salars
RUR@LINETTE France services Permanences, Pont-de-Salars jeudi 8 janvier 2026.
RUR@LINETTE France services Permanences
Pont-de-Salars Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-01-08
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-08 2026-01-22 2026-02-05 2026-02-19 2026-03-05 2026-03-19 2026-04-02 2026-04-16 2026-04-30 2026-05-28 2026-06-11 2026-06-25
9h30 à 12h30 Place de la Rivière, devant l’Agence d’Attractivité (les jeudis PAIRS). Des conseillères vous accompagnent et vous conseillent dans vos démarches administratives. 06 42 79 23 04 ou ruralinette.aveyron@famillesrurales.org
Pour les permanences, rendez vous sur:
https://aveyron.famillesrurales.org/403/la-rurlinette .
Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 42 79 23 04 ruralinette.aveyron@famillesrurales.org
English :
9:30 a.m. to 12:30 p.m. Place de la Rivière, in front of the Agence d’Attractivité (PAIRS Thursdays). Our advisors will be happy to help you with your administrative formalities. 06 42 79 23 04 or ruralinette.aveyron@famillesrurales.org
L’événement RUR@LINETTE France services Permanences Pont-de-Salars a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)