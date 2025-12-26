RUR@LINETTE France services Permanences

Salmiech Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-15

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-01-15 2026-01-29 2026-02-12 2026-02-26 2026-03-12 2026-03-26 2026-04-09 2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18

9h30 à 12h30 à côté de la mairie (les jeudis IMPAIRS). Des conseillères vous accompagnent et vous conseillent dans vos démarches administratives. 06 42 79 23 04 ou ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

Pour les permanences, rendez vous sur:

https://aveyron.famillesrurales.org/403/la-rurlinette .

Salmiech 12120 Aveyron Occitanie +33 6 42 79 23 04 ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

English :

9.30am to 12.30pm next to the town hall (Thursdays IMPAIRS). Our advisers will be happy to help and advise you on all administrative matters. 06 42 79 23 04 or ruralinette.aveyron@famillesrurales.org

L’événement RUR@LINETTE France services Permanences Salmiech a été mis à jour le 2025-12-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)