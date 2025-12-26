RUR@LINETTE France services Permanences, Salmiech
2026-01-15 2026-01-29 2026-02-12 2026-02-26 2026-03-12 2026-03-26 2026-04-09 2026-04-23 2026-05-07 2026-05-21 2026-06-04 2026-06-18
9h30 à 12h30 à côté de la mairie (les jeudis IMPAIRS). Des conseillères vous accompagnent et vous conseillent dans vos démarches administratives. 06 42 79 23 04 ou ruralinette.aveyron@famillesrurales.org
https://aveyron.famillesrurales.org/403/la-rurlinette .
Salmiech 12120 Aveyron Occitanie +33 6 42 79 23 04 ruralinette.aveyron@famillesrurales.org
English :
9.30am to 12.30pm next to the town hall (Thursdays IMPAIRS). Our advisers will be happy to help and advise you on all administrative matters. 06 42 79 23 04 or ruralinette.aveyron@famillesrurales.org
