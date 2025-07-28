Opéra Rusalka Opéra de Limoges Limoges

Opéra Rusalka

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-08 2026-03-10 2026-03-12

Opéra en 3 actes Antonín Dvořák- Livret en tchèque de Jaroslav Kvapil Création de 1901 au Théâtre National de Prague.

Prélude présentation de l’ouvrage par le musicologue Alain Voirpy, le dimanche 08 mars à 14h15, le mardi 10 mars et le jeudi 12 mars à 19h15.

Orchestre et choeur de l’Opéra de Limoges.

Le parcours initiatique de Rusalka, jeune créature des eaux devenant, pour l’amour d’un prince, une vraie Femme grâce à l’intervention d’une sorcière mis forcée au mutisme, relève du conte de fées tragique malgré sa dimension surréaliste.

De la fragile Petite Sirène d’Andersen à la romantique Rusalka de Dvořák il n’a jamais semblé facile, pour une jeune fille, de construire sa féminité aux abords du monde aquatique.

C’est l’histoire d’une jeune nageuse idéaliste et déterminée. L’histoire d’une petite sirène hypersensible, terriblement attachante.

Durée 3h (entracte compris) .

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95

English : Opéra Rusalka

German : Opéra Rusalka

Italiano :

Espanol : Opéra Rusalka

L’événement Opéra Rusalka Limoges a été mis à jour le 2025-08-07 par OT Limoges Métropole