Opéra Rusalka Opéra de Limoges Limoges
Opéra Rusalka Opéra de Limoges Limoges dimanche 8 mars 2026.
Opéra Rusalka
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-08 2026-03-10 2026-03-12
Opéra en 3 actes Antonín Dvořák- Livret en tchèque de Jaroslav Kvapil Création de 1901 au Théâtre National de Prague.
Prélude présentation de l’ouvrage par le musicologue Alain Voirpy, le dimanche 08 mars à 14h15, le mardi 10 mars et le jeudi 12 mars à 19h15.
Orchestre et choeur de l’Opéra de Limoges.
Le parcours initiatique de Rusalka, jeune créature des eaux devenant, pour l’amour d’un prince, une vraie Femme grâce à l’intervention d’une sorcière mis forcée au mutisme, relève du conte de fées tragique malgré sa dimension surréaliste.
De la fragile Petite Sirène d’Andersen à la romantique Rusalka de Dvořák il n’a jamais semblé facile, pour une jeune fille, de construire sa féminité aux abords du monde aquatique.
C’est l’histoire d’une jeune nageuse idéaliste et déterminée. L’histoire d’une petite sirène hypersensible, terriblement attachante.
Durée 3h (entracte compris) .
Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95
English : Opéra Rusalka
German : Opéra Rusalka
Italiano :
Espanol : Opéra Rusalka
L’événement Opéra Rusalka Limoges a été mis à jour le 2025-08-07 par OT Limoges Métropole