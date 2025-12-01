Rusan Filiztek | Musique l’Archipel Fouesnant

Rusan Filiztek | Musique

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant Finistère

Début : 2025-12-11 20:30:00

2025-12-11

Joueur de saz, l’emblématique luth à manche long d’Asie Mineure, chanteur et musicologue, Rusan Filiztek a beaucoup voyagé. Physiquement bien sûr depuis son Anatolie natale jusqu’à Paris, en passant par Istanbul, l’Irak, la Syrie et l’Andalousie mais aussi par les musiques. Au fil des rencontres, il a enrichi son répertoire de chants et d’airs kurdes, turcs, grecs, arméniens, araméens…

Son deuxième album solo, Exils (paru en 2024), déploie un tissage d’amitiés et de complicités. Il réunit des instrumentistes de tous horizons musicaux et géographiques, dont le dénominateur commun est le talent. Tous vivent à Paris, incarnant le double sens du mot sürgün qui, en turc, signifie à la fois l’exil et la pousse, la bouture plantée dans une nouvelle terre.

Rusan Filiztek ne peut vivre ailleurs que dans ce mouvement de partage et de découverte, de voyage et de don. .

