Rusan Filiztek Quintet Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne

Rusan Filiztek Quintet Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne vendredi 10 octobre 2025.

Rusan Filiztek Quintet Centre culturel Pôle Sud Chartres-de-Bretagne Vendredi 10 octobre, 21h00 Tarifs : de 15€ à 5€

Voyage musical de la Mésopotamie à l’Andalousie

Joueur de saz, chanteur, musicologue, Ruşan Filiztek a beaucoup voyagé, sa musique mêle des mélodies hypnotiques aux multiples sons de la Méditerranée, du flamenco andalou au maqâm de Mésopotamie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-10T21:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-10T22:30:00.000+02:00

1

https://www.vostickets.net/billet/FR/representation-pole_sud-28200-0.wb?REFID=MtEMAAAAAAAKAA

Centre culturel Pôle Sud 1 rue de la Conterie, 35131, Chartres-de-Bretagne Chartres-de-Bretagne 35131 Ille-et-Vilaine