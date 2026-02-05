RUSCINO, UN COMPLÉMENT D’ÉTUDES DE LA VILLE ANTIQUE Mairie Quartier Est de Perpignan Perpignan
RUSCINO, UN COMPLÉMENT D’ÉTUDES DE LA VILLE ANTIQUE Mairie Quartier Est de Perpignan Perpignan vendredi 27 mars 2026.
RUSCINO, UN COMPLÉMENT D’ÉTUDES DE LA VILLE ANTIQUE
Mairie Quartier Est de Perpignan 1 rue des Calanques Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:30:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
A la Mairie Quartier Est de Perpignan, une conférence aura lieu sur le thème de l’archéologie, tenue par Laurent Savarese (directeur du site archéologique de Ruscino).
.
Mairie Quartier Est de Perpignan 1 rue des Calanques Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 03 86 89 68 alain.casenove@free.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At Perpignan’s Mairie Quartier Est, a conference on archaeology will be held by Laurent Savarese (director of the Ruscino archaeological site).
L’événement RUSCINO, UN COMPLÉMENT D’ÉTUDES DE LA VILLE ANTIQUE Perpignan a été mis à jour le 2026-02-05 par PERPIGNAN TOURISME