Ruses de Femmes – Maroc – Conte dansé Théâtre Mandapa Paris Vendredi 6 mars, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

Quand les femmes manipulent les hommes, les envoûtent et triomphent avec malice : pas pour le pouvoir, mais pour une vie de partage et d’amour…

Quand les femmes manipulent les hommes, les envoûtent et triomphent avec malice : pas pour le pouvoir, mais pour une vie de partage et d’amour. Il sera question du sultan qui aimait tellement les devinettes qu’il en a fait un critère de sélection pour ses vizirs et ses conseillers. Un homme avisé a sillonné le monde pour répertorier les ruses des femmes, mais il en a oublié une et pas la moindre…

Camélia Montassere Née au Maroc, arrivée en France à l’âge de 12 ans, Camélia entame son parcours avec la danse classique, avant de s’ouvrir à d’autres danses, comme le modern-jazz, la danse contemporaine ou encore le hip-hop. Après être passée sur les scènes internationales, son travail se base aujourd’hui sur la transe. Pont entre Orient et Occident, tradition et modernité, sa danse est un atelier d’exploration du corps dans tous ses états.

Halima Hamdane Née au Maroc où elle est nourrie dès l’enfance par les histoires racontées par sa grand-mère, Halima poursuit des études littéraires et devient professeure de français, écrivant en parallèle. Elle change de trajectoire après sa rencontre avec le conteur Henri Gougeaud, et quitte l’enseignement pour se consacrer à ses deux passions : la littérature orale qu’elle partage avec les spectateurs, et l’exploration de la langue par l’écriture.

Dans le cadre de la journée de la Femme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-06T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-06T22:00:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/ruses-de-femmes 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

