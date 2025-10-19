Rüya Taner, piano Église Saint-Merry Paris

Rüya Taner

Rüya Taner, reconnue comme l’une des principales pianistes concertistes de Turquie et artiste Steinway, est originaire de la République turque de Chypre du Nord.

Elle a commencé l’étude du piano avec son père, Yılmaz Taner, puis, à l’âge de 11 ans, a intégré le Conservatoire d’État d’Ankara où elle a étudié avec Mithat Fenmen et Tulga Cetiz.

En 1983, grâce à la « Loi sur les enfants surdoués » en vigueur à Chypre du Nord, elle a obtenu une bourse d’État et poursuivi ses études à la Guildhall School of Music & Drama de Londres, dans la classe de la professeure Joan Havill, d’où elle est sortie diplômée avec la rare distinction de « Concert Pianist ».

Au cours de ses études, elle a remporté plusieurs premiers prix dans des concours nationaux en Angleterre, notamment dans les compétitions consacrées à Mozart et Liszt.

Après l’obtention de son diplôme, elle a fait ses débuts dans la prestigieuse Wigmore Hall de Londres, avant de se produire à travers le monde — des grandes capitales culturelles d’Europe au Moyen-Orient, des Amériques à l’Asie — lors de récitals solistes, concerts de musique de chambre et concertos avec orchestre.

Ses albums, dont Sweet Waters of Europe et Mozart, figurent également dans la section musique classique des vols internationaux de Turkish Airlines, permettant à son art de rayonner dans le monde entier.

Rüya Taner a également été membre du jury du Concours de piano Lalla Meryem (Maroc), du 5e Concours international de piano Adana Rhapsody (Turquie) et au Conservatoire royal de Belgique.

Dans mon précédent projet, Sweet Waters of Europe, j’ai exploré et présenté des œuvres inspirées par les traces culturelles de l’héritage ottoman, en partant de la Corne d’Or (Haliç) et en m’étendant à divers pays.

À présent, j’entreprends un nouveau voyage, suivant la Route de la Soie depuis la Turquie jusqu’au cœur de l’Asie.

Je suis très heureuse de retrouver le public à travers cette nouvelle exploration. » — Rüya Taner

Le dimanche 19 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

