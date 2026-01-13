RV aux jardins au Château de Frétay à Savigny-sur-Braye, Château de Fretay3 hameau de Fretay, Savigny-sur-Braye

RV aux jardins au Château de Frétay à Savigny-sur-Braye Dimanche 7 juin, 00h00 Château de Fretay3 hameau de Fretay Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-07T00:00:00+02:00 – 2026-06-07T23:59:00+02:00

Les visiteurs retrouvent également les univers qui font l’âme du lieu : le potager aphrodisiaque et ses plantes étonnantes, le jardin blanc, la cabane en osier vivant, la roseraie, ou encore le labyrinthe en forme de feuille d’acanthe. RV aux jardins Château de Frétay. Au Château de Frétay, le potager décoratif s’étend sur près d’un hectare, comme une promenade vivante où se mêlent nature, création et poésie. Pensé comme un jardin à découvrir autant qu’à contempler, il évolue chaque année au fil des inspirations. Parmi les nouveautés de cette saison, deux pyramides à fraisiers viennent enrichir le parcours : elles accueillent à elles seules 400 plants de fraises, promesse d’une récolte généreuse et gourmande. Autre création majeure : le jardin d’ombre, un espace intime et apaisant, orné de mousses, de fougères et de plantes aimant la fraîcheur. On y trouve un banc, le murmure d’un point d’eau et une atmosphère douce, propice à la rêverie et au repos.

Château de Fretay3 hameau de Fretay 41360 Savigny-sur-Braye Savigny-sur-Braye 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 85 66 35 »}]

Les visiteurs retrouvent également les univers qui font l’âme du lieu : le potager aphrodisiaque et ses plantes étonnantes, le jardin blanc, la cabane en osier vivant, la roseraie, ou encore le labyri Nature et détente