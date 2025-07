RV du terroir chez une céramiste et un ferronnier à Gy Gy

Eglise Gy Haute-Saône

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

Le 8 août, on se donne rendez-vous à Gy pour découvrir deux artisans du vieux bourg Emma, céramiste et passionnée par le bleu, et Christophe, sculpteur de métal chiné. Ils nous montreront leurs ateliers et leur savoir-faire. Cette rencontre sera suivie d’une dégustation conviviale de produits typiques de notre région.

Rendez-vous à 18H vers l’église. .

Eglise Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

