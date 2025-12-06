RVM fête ses 40 ans ! Betz
RVM fête ses 40 ans !
8 Rue du Valois Betz
Un nouveau concert de soutien à RVM aura lieu, en partenariat avec le Foyer Rural du Valois Multien
Plusieurs artistes occuperont la scène Alexandre Chairdange, Zadé & Jerem et The Matter.
Food truck et ambiance garantie !
Les artistes se produiront bénévolement.
Un chapeau circulera en soutien à RVM.
Venez nombreux partager ce moment convivial et musical, et soutenir la radio avec enthousiasme !
Samedi 6 décembre, à la Maison des Associations, 8 rue du Valois, à Betz.
Ouverture des portes à 18h30
Début du concert à 19h30
⚠️ Attention, les places sont limitées.
Pensez à réserver en écrivant à auditeurs@rvmfm.com ou par téléphone au 06 08 28 67 98
+33 6 08 28 67 98 auditeurs@rvmfm.com
English :
A new concert in support of RVM will take place, in partnership with the Foyer Rural du Valois Multien
The stage will be taken by Alexandre Chairdange, Zadé & Jerem and The Matter.
Food truck and atmosphere guaranteed!
The artists will be performing on a voluntary basis.
A hat will be passed around in support of RVM.
Come one, come all, and support RVM with enthusiasm!
? Saturday December 6, at Maison des Associations, 8 rue du Valois, Betz.
? Doors open at 6:30pm
? Concert starts at 7:30pm
?? Places are limited.
Don’t forget to book by writing to auditeurs@rvmfm.com or calling 06 08 28 67 98
