RVM fête ses 40 ans ! Betz

RVM fête ses 40 ans !

8 Rue du Valois Betz Oise

Début : 2025-12-06 18:30:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Un nouveau concert de soutien à RVM aura lieu, en partenariat avec le Foyer Rural du Valois Multien

Plusieurs artistes occuperont la scène Alexandre Chairdange, Zadé & Jerem et The Matter.

Food truck et ambiance garantie !

Les artistes se produiront bénévolement.

Un chapeau circulera en soutien à RVM.

Venez nombreux partager ce moment convivial et musical, et soutenir la radio avec enthousiasme !

Samedi 6 décembre, à la Maison des Associations, 8 rue du Valois, à Betz.

Ouverture des portes à 18h30

Début du concert à 19h30

⚠️ Attention, les places sont limitées.

Pensez à réserver en écrivant à auditeurs@rvmfm.com ou par téléphone au 06 08 28 67 98

8 Rue du Valois Betz 60620 Oise Hauts-de-France +33 6 08 28 67 98 auditeurs@rvmfm.com

English :

A new concert in support of RVM will take place, in partnership with the Foyer Rural du Valois Multien

The stage will be taken by Alexandre Chairdange, Zadé & Jerem and The Matter.

Food truck and atmosphere guaranteed!

The artists will be performing on a voluntary basis.

A hat will be passed around in support of RVM.

Come one, come all, and support RVM with enthusiasm!

? Saturday December 6, at Maison des Associations, 8 rue du Valois, Betz.

? Doors open at 6:30pm

? Concert starts at 7:30pm

?? Places are limited.

Don’t forget to book by writing to auditeurs@rvmfm.com or calling 06 08 28 67 98

