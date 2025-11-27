RYAD BAXX – COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries
RYAD BAXX – COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE Cabries mercredi 25 mars 2026.
RYAD BAXX Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.
De surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à comédien, Ryad Baxx réalise enfin son rêve d’enfant. Après son rôle marquant de pompier dans « Scènes de ménages » sur M6, il monte sur scène pour raconter, avec humour et émotion, son incroyable évasion : la plus lente de l’histoire ! Un texte de Ryad Baxx et Eric Théobald Mise en scène : Eric Théobald
COMEDIE DES SUDS PLAN DE CAMPAGNE LA PALMERAIE C.CIAL 13480 Cabries 13