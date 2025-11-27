RYAD BAXX – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle
RYAD BAXX – COMEDIE LA ROCHELLE La Rochelle jeudi 5 février 2026.
RYAD BAXX Début : 2026-02-05 à 21:00. Tarif : – euros.
De surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à comédien, Ryad Baxx réalise enfin son rêve d’enfant. Après son rôle marquant de pompier dans « Scènes de ménages » sur M6, il monte sur scène pour raconter, avec humour et émotion, son incroyable évasion : la plus lente de l’histoire ! Un texte de Ryad Baxx et Eric Théobald Mise en scène : Eric Théobald
COMEDIE LA ROCHELLE 18 RUE RAMBAUD 17000 La Rochelle 17