RYAD BAXX – COMEDIE LE MANS Le Mans

RYAD BAXX Début : 2026-02-12 à 21:00. Tarif : – euros.

De surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à comédien, Ryad Baxx réalise enfin son rêve d’enfant. Après son rôle marquant de pompier dans « Scènes de ménages » sur M6, il monte sur scène pour raconter, avec humour et émotion, son incroyable évasion : la plus lente de l’histoire !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

COMEDIE LE MANS 37 RUE NATIONALE 72000 Le Mans 72