RYAD BAXX Comédie Le Mans Le Mans

RYAD BAXX

Comédie Le Mans

2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

De surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à comédien, Ryad Baxx réalise enfin son rêve d’enfant.

Après son rôle marquant de pompier dans Scènes de ménages sur M6, il monte sur scène pour raconter, avec humour et émotion, son incroyable évasion la plus lente de l’histoire !

Un texte de Ryad Baxx et Eric Théobald

Mise en scène Eric Théobald .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans

