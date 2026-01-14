RYAD BAXX Comédie Le Mans Le Mans
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – EUR
Début : 2026-02-12 21:00:00
De surveillant pénitentiaire pendant 13 ans à comédien, Ryad Baxx réalise enfin son rêve d’enfant.
Après son rôle marquant de pompier dans Scènes de ménages sur M6, il monte sur scène pour raconter, avec humour et émotion, son incroyable évasion la plus lente de l’histoire !
Un texte de Ryad Baxx et Eric Théobald
Mise en scène Eric Théobald .
Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69
