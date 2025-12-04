Ryad Baxx Sort de l’ombre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04 21:50:00

2025-12-04

Venez voir Ryad Baxx dans son spectacle Sort de l’ombre à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51  hello@comediedesvolcans.fr

English :

Come and see Ryad Baxx in his show Sort de l’ombre at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

German :

Besuchen Sie Ryad Baxx in seiner Show Sort de l’ombre in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand

Italiano :

Venite a vedere Ryad Baxx nel suo spettacolo Sort de l’ombre alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand

Espanol :

Venga a ver a Ryad Baxx en su espectáculo Sort de l’ombre en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand

