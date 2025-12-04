Ryad Baxx Sort de l’ombre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Ryad Baxx Sort de l’ombre | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 4 décembre 2025.
Ryad Baxx Sort de l’ombre | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 20:30:00
fin : 2025-12-04 21:50:00
Date(s) :
2025-12-04
Venez voir Ryad Baxx dans son spectacle Sort de l’ombre à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Ryad Baxx in his show Sort de l’ombre at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Besuchen Sie Ryad Baxx in seiner Show Sort de l’ombre in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Venite a vedere Ryad Baxx nel suo spettacolo Sort de l’ombre alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver a Ryad Baxx en su espectáculo Sort de l’ombre en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
L’événement Ryad Baxx Sort de l’ombre | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-21 par Clermont Auvergne Volcans