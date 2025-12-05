RYAN BANCROFT RENAUD CAPUÇON HALLE AUX GRAINS Toulouse

RYAN BANCROFT RENAUD CAPUÇON

HALLE AUX GRAINS 1 place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 68 EUR

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:45:00

2025-12-05

En cette année des 150 ans de la naissance de Ravel, l’Orchestre du Capitole nous déniche une pépite avec l’orchestration d’un de ses chefs-d’œuvre de musique de chambre sa célèbre Sonate pour violon.

Le reste du programme explore justement le répertoire américain dans toute sa richesse un voyage à travers différents temps et styles avec Entr’acte de Caroline Shaw, l’audace de John Cage et ses 4’33’’, et Harmonielehre de John Adams, hommage à Schoenberg.

Pour défendre ce programme naviguant entre deux continents, le Capitole convie un duo franco-américain d’artistes plébiscités par les Toulousains le chef Ryan Bancroft et le violoniste Renaud Capuçon. 8 .

+33 5 61 21 09 00

English :

In the 150th anniversary year of Ravel?s birth, the Orchestre du Capitole has unearthed a nugget with the orchestration of one of his chamber-music masterpieces: his famous Violin Sonata.

German :

Im Jahr des 150. Geburtstages von Ravel hat das Orchestre du Capitole einen besonderen Leckerbissen für uns: die Orchestrierung eines seiner Meisterwerke der Kammermusik, seiner berühmten Violinsonate.

Italiano :

Nell’anno in cui ricorre il 150° anniversario della nascita di Ravel, l’Orchestre du Capitole ha portato alla luce una pepita con l’orchestrazione di uno dei suoi capolavori di musica da camera: la famosa Sonata per violino.

Espanol :

En este año del 150 aniversario del nacimiento de Ravel, la Orquesta del Capitolio ha desenterrado una pepita de oro con la orquestación de una de sus obras maestras de la música de cámara: su célebre Sonata para violín.

