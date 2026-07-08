Informations pratiques

La Teste-de-Buch

Ryon sur la lune

Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Porté par une énergie communicative et des textes engagés, Ryon incarne la nouvelle vague du reggae francophone, entre puissance scénique et émotion sincère.

Ryon s’impose aujourd’hui comme l’une des révélations majeures du reggae francophone. Depuis 2015, le groupe enchaîne les scènes avec plus de 250 concerts, diffusant une musique à la fois solaire, puissante et métissée, entre reggae, rock, chanson française et pop. Portés par la voix singulière et le charisme de leur chanteur Cam, les cinq musiciens séduisent par des textes sincères, poétiques et engagés. .

Rue Gilbert Sore La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 54 69 87

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English : Ryon sur la lune

L’événement Ryon sur la lune La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-07-01 par OT La Teste-de-Buch