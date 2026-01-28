RYTHMAPAU chante l’AFRIQUE vivante Eglise Saint Jean Baptiste Pau

RYTHMAPAU chante l’AFRIQUE vivante

Eglise Saint Jean Baptiste 97 Avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-22

Le chœur Rythmapau propose un concert choral et musical consacré à l’Afrique, envisagée non comme un ailleurs mais comme une mémoire vivante et partagée. À travers chants sacrés, chants traditionnels et musiques africaines contemporaines, le programme met en lumière la richesse des voix, des récits et des rythmes qui traversent les cultures et les générations.

Le concert est dirigé par Mirtha Alcaraz-Dahhani, cheffe de chœur, et accompagné par les musiciens du Thinking Jazz Trio Carlos Quieroz (basse et percussions), Frédéric Piau (saxophone) et Laurent Minel (percussions et chant). La conteuse et musicienne Asma Ahmed rejoint également cette soirée, guidant le public par la parole, à la manière d’une griotte, pour faire résonner histoires, mémoires et transmissions.

Une soirée placée sous le signe de la transmission, de l’écoute et de l’amour universel, portée par la force des voix .

