RYTHM’BLUES & SWING Béziers

RYTHM’BLUES & SWING

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 60 – 60 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

Le légendaire Caveau de la Huchette revient à Béziers avec Sax Gordon, sax charismatique, la chanteuse Gilda Solve et les musiciens du célèbre club parisien.

Le légendaire club de jazz parisien, Le Caveau de la Huchette, fait son grand retour à Béziers, cette fois en compagnie du saxophoniste Sax Gordon. Reconnu pour sa maîtrise technique et son charisme, Sax Gordon s’est rapidement imposé comme une figure incontournable, sollicité par les plus grands noms de la scène américaine Blues, Soul, R’n’B et Swing, tels que Matt Guitar Murphy, Jimmy Witherspoon, Solomon Burke, Little Milton et James Cotton. Il sera accompagné par la chanteuse américaine Gilda Solve, fidèle à la tradition des spectacles américains, ainsi que par les musiciens du club de jazz français le plus emblématique. .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

The legendary Caveau de la Huchette returns to Béziers with charismatic sax player Sax Gordon, singer Gilda Solve and musicians from the famous Paris club.

German :

Der legendäre Caveau de la Huchette kehrt mit dem charismatischen Sax Gordon, der Sängerin Gilda Solve und den Musikern des berühmten Pariser Clubs nach Béziers zurück.

Italiano :

Il leggendario Caveau de la Huchette torna a Béziers con il carismatico sassofonista Sax Gordon, la cantante Gilda Solve e i musicisti del famoso club parigino.

Espanol :

El legendario Caveau de la Huchette vuelve a Béziers con el carismático saxofonista Sax Gordon, la cantante Gilda Solve y los músicos del famoso club parisino.

