Rythme & Blues Apéro les pieds dans l’eau Promenade des Chardons Bleus Plounéour-Brignogan-plages 28 juillet 2025 19:00

Finistère

Rythme & Blues Apéro les pieds dans l'eau

Début : 2025-07-28 19:00:00

fin : 2025-07-28

2025-07-28

Tous les lundis à partir de 19 heures Démarrez votre soirée par un apéritif en musique par l’Association Sumak.

Savourez les cocktails, une sélection de vins et des assiettes à partager au bar ou sur la terrasse et une programmation artistique et musicale .

Promenade des Chardons Bleus Hôtel de la Mer

Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 2 98 43 18 47

