Rythmer son chant Le Maquis de Vareilles Les Vallées de la Vanne

Rythmer son chant

Le Maquis de Vareilles 2 Rue de l’Érable Les Vallées de la Vanne Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 13:00:00

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Rythmer son chant, ce sont 12 heures de stage autour d’un répertoire varié, qui permet une belle mise au point sur l’importance du rythme dans le chant !

Rendez-vous au Maquis de Vareilles pour vous assurer que ça va, le sens du rythme vous pouvez l’avoir ! , avec un travail ludique, bienveillant et vitalisant autour d’un vaste répertoire jazz, chansons du monde, exercices, jeux… C’est la 13e édition (à peu près !) de ce stage proposé par le binôme que forment la chanteuse, professeure de jazz et cheffe de chœur Caroline Faber et le pianiste également chef de chœur Hervé Celcal. Tous deux compositeurs, arrangeurs, artistes de scène vivante, ils forment ensemble le groupe DeNduM qui sera, en quintet, en concert au Maquis de Vareilles le WE du stage. .

