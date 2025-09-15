Rythmes et besoins du jeune enfant Plaine de l’Isle Verte Soustons

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons Landes

Venez partager vos expériences et vos questionnements autour d’un café. Temps d’échanges entre parents animé par Aline.

Plaine de l’Isle Verte Avenue de Labouyrie Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 37 23 parentalite@mairie-soustons.fr

English : Rythmes et besoins du jeune enfant

Come and share your experiences and questions over coffee. A time for parents to chat, led by Aline.

German : Rythmes et besoins du jeune enfant

Tauschen Sie Ihre Erfahrungen und Fragen bei einer Tasse Kaffee aus. Austausch zwischen Eltern unter der Leitung von Aline.

Italiano :

Venite a condividere le vostre esperienze e le vostre domande davanti a un caffè. Un momento di conversazione per i genitori, guidato da Aline.

Espanol : Rythmes et besoins du jeune enfant

Ven a compartir tus experiencias y preguntas tomando un café. Un momento para que los padres charlen, dirigido por Aline.

