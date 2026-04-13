Ryuichi Sakamoto Opus / Présentation de Eiry Chikuda, Le Cratère, Toulouse

Ryuichi Sakamoto Opus / Présentation de Eiry Chikuda Samedi 2 mai, 15h55 Le Cratère Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T15:55:00+02:00 – 2026-05-02T17:55:00+02:00

Fin : 2026-05-02T15:55:00+02:00 – 2026-05-02T17:55:00+02:00

Ryuichi Sakamoto Opus / de Neo Sora / 1h43 / États-Unis / Avec 坂本龍一

Synopsis : Automne 2022. Ryuichi Sakamoto, atteint d’un cancer, n’a plus la force de se produire en concert. Seul au piano, sans public, il interprète vingt morceaux emblématiques, dont l’ordre scandent sa vie d’artiste, parmi lesquels des extraits de Furyo et Le Dernier Empereur. Entouré de ses plus proches collaborateurs et enregistré dans l’intimité du mythique studio 509 de la NHK, à l’acoustique exceptionnelle, Sakamoto se livre comme jamais, lors d’une ultime performance lui permettant de faire ses adieux. Réalisé par Neo Sora, fils du compositeur, le film documente cette captation de manière épurée et poétique en forme d’élégie à travers un dispositif dont la simplicité parvient à restituer la profondeur de l’œuvre de cet immense artiste décédé le 28 mars 2023.

Cinema, Toulouse, Rencontre, Le Cratere

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