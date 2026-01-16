S.E.L des Gorges de la sioule L’opus café Ébreuil

S.E.L des Gorges de la sioule

L’opus café 1 place de l’église Ébreuil Allier

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Echange de savoirs, biens et services, organiser des rencontres, des sorties et loisirs, dans un esprit de convivialité et de solidarité.

L’opus café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 52 33 44

English :

Exchange knowledge, goods and services, organize meetings, outings and leisure activities, in a spirit of conviviality and solidarity.

