S.E.L des Gorges de la sioule L’opus café Ébreuil

Echange de savoirs, biens et services, organiser des rencontres, des sorties et loisirs, dans un esprit de convivialité et de solidarité.
L’opus café 1 place de l’église Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 52 33 44
English :
Exchange knowledge, goods and services, organize meetings, outings and leisure activities, in a spirit of conviviality and solidarity.
