S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E.

Avenue de Bel air Issoudun Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Compagnie Grand Tigre

Avec Tristan Le Goff, Etienne Luneau, Malvina Morisseau et Joseph Robinne

Mise en scène Elsa Robinne

Génie pur ou simple prête-nom, merveilleux chef de troupe ou acteur de second rang, fol aventurier ou mari indigne… Shakespeare est plein de mystère. Il est de l’étoffe dont sont faits les rêves et l’appréhender, c’est essayer de saisir une ombre qui, au fil du temps, s’est fondue en air, en air subtil…

Cet air, il s’agit de le puiser aux figures de son théâtre et les morceaux familiers de ses pièces Être ou ne pas être , Mon royaume pour un cheval , L’alouette et le rossignol , L’hiver de notre déplaisir … sortent de la bouche de ses contemporains sa femme, sa troupe, Marlowe, ses protecteurs, la Reine Elisabeth, le Roi Jacques… pour raconter celui que la postérité appellera le divin barde mais qui fut avant tout cet excellent William. 20 .

Avenue de Bel air Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 21 66 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Compagnie Grand Tigre

With Tristan Le Goff, Etienne Luneau, Malvina Morisseau and Joseph Robinne

Director: Elsa Robinne

L’événement S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E. Issoudun a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Pays d’Issoudun