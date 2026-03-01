S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E.

Allée Aimé Richardeau Luynes Indre-et-Loire

Tarif : 14 – 14 – EUR

14

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Théâtre par la Compagnie Grand Tigre

Théâtre par la Compagnie Grand Tigre

Somme Hétéroclite d’Aspect Kaléidoscopique Espérant Synthétiser Partiellement l’Ensemble des Accomplissements Remarquables de l’Éponyme a pour acronyme SHAKESPEARE. Et c’est précisément sa vie que ce spectacle traverse, porté par le flot considérable de son œuvre.

Génie ou prête-nom, chef de troupe ou acteur discret, Shakespeare reste un mystère. Il est de l’étoffe des rêves, une ombre fondue dans l’air. Pour le saisir, il faut écouter les voix de son théâtre qui sortent de la bouche de ses contemporains sa femme, sa troupe, Marlowe, la Reine… Tous racontent celui que l’on nomme le divin barde , mais qui fut avant tout William, homme de son temps. 14 .

Allée Aimé Richardeau Luynes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater by Compagnie Grand Tigre

L’événement S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E. Luynes a été mis à jour le 2026-03-09 par ADT 37