S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E. Troyes

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes Aube

Tarif : 15.2 – 15.2 – 15.2 Eur

Début : 2026-02-10 20:00:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Somme hétéroclite d’aspect kaléidoscopique espérant synthétiser partiellement l’ensemble des accomplissements remarquables de l’éponyme a pour acronyme SHAKESPEARE.

Et c’est précisément sa vie que ce spectacle traverse, porté par le flot considérable de son œuvre.

Génie pur ou simple prête nom, merveilleux chef de troupe ou acteur de second rang, fol aventurier ou mari indigne… Shakespeare est plein de mystère.

Il est de l’étoffe dont sont faits les rêves et l’appréhender, c’est essayer de saisir une ombre qui, au fil du temps, s’est fondue en air, en air subtil…

Cet air, il s’agit de le puiser aux figures de son théâtre et les morceaux familiers de ses pièces Être ou ne pas être , Mon royaume pour un cheval , L’alouette et le rossignol , L’hiver de notre déplaisir sortent de la bouche de ses contemporains sa femme, sa troupe, Marlowe, ses protecteurs, la Reine Elisabeth, le Roi Jacques… pour raconter celui que la postérité appellera le divin barde mais qui fut avant tout cet excellent William.

Le monde entier est un théâtre, écrit Shakespeare, et c’est dans son théâtre que trois comédien-nes et un musicien s’élancent pour imaginer son monde, avec pour seul espoir le souffle de vos bienveillants murmures. Sinon, ils auront manqué leur but vous plaire.



Direction de l’écriture : Etienne Luneau

Mise en scène : Elsa Robinne

Musique : Joseph Robinne

Avec : Tristan Le Goff, Etienne Luneau, Malvina Morisseau et Joseph Robinne .

La Madeleine Scène Conventionnée Troyes 10000 Aube Grand Est

