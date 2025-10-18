S Salle des fêtes Saint-Sève

S Salle des fêtes Saint-Sève samedi 18 octobre 2025.

S

Salle des fêtes Le bourg Saint-Sève Gironde

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Tapas suivis d’une pièce de théâtre proposé par l’atelier théâtre de Loubens. .

Salle des fêtes Le bourg Saint-Sève 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 77 35 60

English : S

German : S

Italiano :

Espanol : S

L’événement S Saint-Sève a été mis à jour le 2025-08-15 par OT de l’Entre-deux-Mers