‘S WIHNACHTS WALDELE Haguenau

‘S WIHNACHTS WALDELE

1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

2025-12-06

Plongez dans un conte magique de Noël suivez Goldala dans une aventure mystérieuse qui le mènera jusqu’à la forêt du Père Noël… Un spectacle féerique joué par des enfants, à partager en famille !

Le soir de Noël, Goldala se trouve seul chez sa grand-mère. Une mystérieuse lettre lui est adressée. D’où vient-elle ? Qui a bien pu lui envoyer ? Cette lettre va l’emmener dans la forêt où habite le Père Noël.

Mais que se passe-t-il là-bas ? Que doit-elle chercher ? Quelle rencontre va-t-elle faire ? Mais pschttt, on ne vous en dira pas plus ! Venez découvrir ce conte dans cette forêt mystérieuse…

Un spectacle féerique joué par des enfants, à partager en famille ! 0 .

1 Place du Maire Guntz Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 12 31 57 tasn67@hotmail.com

English :

Immerse yourself in a magical Christmas tale: follow Goldala on a mysterious adventure that will take him all the way to Santa’s forest? A magical show performed by children, to share with the whole family!

