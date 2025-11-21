« Sa Majesté du carnage. Journal d’Ukraine » – Philippe LOBJOIS Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-10 14:30 – 16:00

Gratuit : non Gratuit pour les étudiants, adhérents à l’UP (sur présentation de la carte 2025-2026), Carte Blanche, personnels de Nantes Université et scolaires. 8€ tout public Pas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Rencontre avec Philippe Lobjois, grand reporter et écrivain. Reporter de guerre depuis plus de vingt-cinq ans, Philippe Lobjois a couvert la plupart des conflits qui ont marqué l’histoire récente – des Balkans à l’Afghanistan, de la Birmanie à l’Ukraine – pour le journal Ouest-France.Dans son livre « Sa Majesté du carnage. Journal d’Ukraine », il revient sur son expérience au front, en particulier dans le Donbass, où il a notamment suivi le quotidien des soldats ukrainiens. Entre témoignage personnel et réflexion sur le métier de reporter, Philippe Lobjois livre un récit saisissant sur la fascination et la violence que suscite la guerre.Il y raconte comment, au fil des conflits, le regard des journalistes a changé – jusqu’à l’Ukraine, “une guerre sans secret”, filmée par chaque soldat avec son téléphone.Il viendra évoquer son métier et la situation en Ukraine. Cycle géopolitique coordonné et animé par Ulrich Huygevelde (Geopolis – Euradio)

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

