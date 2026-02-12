S’a-musée en famille avec les tout petits Le Touquet-Paris-Plage
S’a-musée en famille avec les tout petits Le Touquet-Paris-Plage jeudi 19 février 2026.
S’a-musée en famille avec les tout petits
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Découvrez le Musée en vous amusant. Après une visite courte de l’exposition, parents et les jeunes enfants sont invités à participer à un atelier de création plastique.
Pour les enfants de 2 à 5 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.
Sur réservation. En l’absence de réservation l’animation sera annulée 48h avant la date prévue.
5 € par enfant gratuit pour les adultes.
De 10h à 11h.
Informations et réservations au 03.21.05.62.62 .
Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
