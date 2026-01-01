« Saamis, nous vivions dans la Toundra » – Exposition photographique Centre Jean Verdier Paris

Une exposition à découvrir, en entrée libre, dans le cadre d’Escale – Images du réel.

Vernissage de l’exposition le jeudi 22 janvier de 19h à 21h au centre Paris Anim’ Jean Verdier (11 rue de Lancry, Paris 10e).

Faisant partie des derniers indigènes d’Europe, les Saamis de Russie ont perdu leur autonomie nomade avec l’arrivée du pouvoir soviétique dans les années 1920. Ce peuple, qui vivait principalement de l’élevage des rennes dans la toundra sur la péninsule de Kola, a été contraint de vivre dans des immeubles.

Enfants de la nature, ils étaient déprimés de perdre leurs rythmes ancestraux et d’être rassemblés à Lovozero, principal village Saami considéré comme une réserve. Sédentarisés pour travailler dans des kolkhozes : la pratique de la langue et le port du costume traditionnel ont été interdits.

Aujourd’hui, 1500 saamis vivent dans la région de Mourmansk et environ 200 parlent la langue. Fiers de leur culture, ils préservent leurs pratiques ancestrales tout en s’adaptant à la modernité et au réchauffement climatique.

Du mardi 20 janvier au jeudi 19 février 2026, le centre Paris Anim’ Jean Verdier, accueil la photographe Natalya Saprunova pour son exposition « Saamis, nous vivions dans la Toundra ».

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-22T20:00:00+01:00

fin : 2026-01-22T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-22T19:00:00+02:00_2026-01-22T21:00:00+02:00

Centre Jean Verdier 11 Rue de Lancry 75010 Paris

https://www.crl10.net/blog/saamis-nous-vivions-dans-la-toundra-exposition-escale https://www.facebook.com/events/1346469443883911 https://www.facebook.com/events/1346469443883911



Afficher la carte du lieu Centre Jean Verdier et trouvez le meilleur itinéraire

