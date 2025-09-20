SAB 26 (Solidarité Anorexie Boulimie) Maison Relais Santé Valence

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-12-13 12:30:00

2025-09-20 2025-10-11 2025-11-15 2025-12-13

Groupe de paroles animé par une diététicienne.

Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr

English :

Discussion group led by a dietician.

German :

Von einer Ernährungsberaterin geleitete Gesprächsgruppe.

Italiano :

Gruppo di discussione guidato da un dietologo.

Espanol :

Grupo de debate dirigido por una dietista.

