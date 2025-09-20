SAB 26 (Solidarité Anorexie Boulimie) Maison Relais Santé Valence
SAB 26 (Solidarité Anorexie Boulimie)
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence Drôme
Début : 2025-09-20 11:00:00
fin : 2025-12-13 12:30:00
2025-09-20 2025-10-11 2025-11-15 2025-12-13
Groupe de paroles animé par une diététicienne.
Maison Relais Santé 4 rue du Clos Gaillard Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 22 11 maison.relais.sante@mairie-valence.fr
English :
Discussion group led by a dietician.
German :
Von einer Ernährungsberaterin geleitete Gesprächsgruppe.
Italiano :
Gruppo di discussione guidato da un dietologo.
Espanol :
Grupo de debate dirigido por una dietista.
