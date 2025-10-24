SABATON – ARENES DE NIMES Nimes

SABATON Début : 2026-06-17 à 20:30. Tarif : – euros.

ADAM CONCERTS PRESENTE : SABATONSABATON sera au Festival de Nîmes le Mercredi 17 Juin 2026 !Le fameux groupe de heavy metal suédois viendra à l’occasion de « The Legendary Tour » une tournée « révolutionnaire » qu’ils présentent comme la plus grande et la meilleure qu’il ait jamais entreprise au cours de ses 25 ans de carrière !Oubliez tous les shows auxquels vous avez pu assister jusqu’a present et préparez-vous à voir plus de SABATON que jamais !Ouverture de la billetterie tous réseaux le Jeudi 23 Octobre 2025 à 10h00.

ARENES DE NIMES ROND POINT DES ARÈNES 30000 Nimes 30