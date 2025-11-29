Sabaton LDLC Arena Décines-Charpieu

Sabaton

LDLC Arena 5 Avenue Simone Veil Décines-Charpieu Rhône

Tarif : 52 – 52 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le groupe de heavy métal, Sabaton, va conquérir 20 villes européennes en 2025 avec une tournée révolutionnaire qui sera la meilleure qu’il n’ait jamais entrepris. Préparez-vous pour The Legendary Tour 2025 !

.

English :

Heavy metal band Sabaton is set to conquer 20 European cities in 2025 with a groundbreaking tour that will be their best yet. Get ready for The Legendary Tour 2025 !

German :

Die Heavy-Metal-Band Sabaton wird 20 europäische Städte im Jahr 2025 mit einer bahnbrechenden Tournee erobern, die die beste sein wird, die sie je unternommen hat. Machen Sie sich bereit für The Legendary Tour 2025 !

Italiano :

La band heavy metal Sabaton si appresta a conquistare 20 città europee nel 2025 con un tour innovativo che sarà il migliore mai intrapreso. Preparatevi al The Legendary Tour 2025 !

Espanol :

La banda de heavy metal Sabaton se dispone a conquistar 20 ciudades europeas en 2025 con una gira innovadora que será la mejor que haya emprendido jamás. ¡Prepárate para The Legendary Tour 2025 !

