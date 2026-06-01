Sabina secrète : un voyage à la découverte des œuvres monumentales uniques immergées dans la nature de la Fondation Mario & Maria Pia Serpon, Fondazione Mario & Maria Pia Serpone, Torrita Tiberina

Sabina secrète : un voyage à la découverte des œuvres monumentales uniques immergées dans la nature de la Fondation Mario & Maria Pia Serpon 6 et 7 juin Fondazione Mario & Maria Pia Serpone Roma

Réservation requise. Entrée + visite guidée 10€ pax, enfants de moins de 12 ans gratuit. Les visites guidées durent environ 50 minutes, samedi et dimanche à 10h30 et 11h30 et samedi à 18h. English guide available. Nous recommandons des chaussures conforta

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T11:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Immergez-vous dans une expérience unique au cœur de la Sabine.

La Fondation Mario & Maria Pia Serpone ouvre ses portes pour une journée spéciale de visites guidées à la découverte d’un trésor caché de l’art contemporain.

Pour seulement 10 euros, faites un voyage d’environ une heure à travers un parc d’art et de nature pittoresque, où des installations monumentales dialoguent harmonieusement avec un paysage préservé.

La Fondation Serpone est un véritable espace en plein air pour l’art, conçu pour ceux qui veulent prendre leur temps. Ici, le désir et la nostalgie se fondent avec les éléments essentiels de la vie : la contemplation, la réflexion, l’oisiveté et le rêve. Habiter cet espace signifie établir une connexion profonde avec l’environnement à travers l’écoute, les parfums et le délicat effleurement des surfaces, impliquant tous les sens.

ENGLISH :

Plongez dans une expérience unique au cœur de la région de Sabina.

La Fondation Mario & Maria Pia Serpone ouvre ses portes pour une journée spéciale de visites guidées afin de découvrir un joyau caché de l’art contemporain.

Pour seulement 10 euros, embarquez dans un voyage d’environ une heure à travers un parc d’art et de nature à couper le souffle, où des installations monumentales s’engagent harmonieusement avec un paysage immaculé et passionnément soigné.

La Fondation Serpone est un espace ouvert pour l’art, conçu pour ceux qui veulent prendre leur temps. Ici, le désir et la nostalgie fusionnent avec les éléments essentiels de la vie : la contemplation, la réflexion, l’oisiveté et le rêve. Habiter cet espace signifie établir une connexion profonde avec l’environnement environnant à travers l’écoute, les senteurs et le toucher doux des surfaces, engageant tous les sens.

Fondazione Mario & Maria Pia Serpone Via Marconi, Torrita Tiberina Torrita Tiberina Roma Lazio 3664125306 http://www.fondazioneserpone.org https://www.instagram.com/fondazioneserpone/;https://www.facebook.com/FondazioneSerpone;https://maps.app.goo.gl/ih3dWvDChzviyivv7;https://luoghidelcontemporaneo.cultura.gov.it/esplora/fondazione-mario-maria-pia-serpone/ [{« type »: « email », « value »: « info@fondazioneserpone.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 3664125306 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.fondazioneserpone.org/eventi »}] Fondazione Mario & Maria Pia Serpone est un espace ouvert pour l’art au cœur de la Sabina, fondée en 2009 par la famille Serpone, activement engagée dans le domaine artistique depuis le XIXe siècle. L’institution a pour centre d’intérêt l’étude, la réflexion et la diffusion de l’art contemporain. Il joue un rôle important sur le territoire en impliquant des visiteurs de tous âges à la découverte de l’art contemporain dans un contexte naturel contemplatif singulier. Dans ce parc vallonné, des installations environnementales à ciel ouvert, des performances et tout ce qui peut prendre forme d’art à travers les langages syncopés du contemporain et l’utilisation des dernières techniques et de nouveaux matériaux, en parfaite relation avec l’environnement. Depuis la sortie de l’autoroute de Fiano Romano, suivre les indications pour Torrita Tiberina. La Fondation se trouve sur la S.P. Tiberina 15a, km 37,100. Sur Google Maps, insérez Fondazione Mario & Maria Pia Serpone et suivez les indications.

Immergez-vous dans une expérience unique au cœur de la Sabine.

©Erica Buò