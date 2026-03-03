Sabine la goutte – Conte masqué et dansé Théâtre Mandapa Paris Dimanche 15 mars, 15h00 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

C’est I’histoire de Sabine, Sabine La Goutte. Cette goutte de pluie vit sur le nuage familial, bercée depuis toute petite par les histoires d’amours des contes de fées propres aux humains.

Eugénie Dal Molin danse pour la Cie d’art de Rue Remue Ménage. Elle travaille en Théâtre forum pour la Cie Langue de Chat. De plus, Eugénie co-crée et joue avec Maylis Schio pour le spectacle masqué Sabine La Goutte. Elle crée en 2024 Amor La Mort, un solo de clown/danse. Ces deux spectacles sont produits par La Cabane à Chèvres, aidés par l’Adami et Le Département de Saône-et-Loire.

Maylis Schio danse pour la Cie « Poiesis » co-crée en 2019. Elle travaille avec la Cie « Art tout chaud », Cie de théâtre masqué sur des spectacles mis en scène par Christophe Patty ; » Les gunn’s », Cie pratiquant la figure du Bouffon dirigée par Peggy Dias , et la « Compagnie Instant(s) », dirigée par Hervé Richardot, Cie de théâtre classique et de théâtre forum. En 2022, elle co-crée la Cie « La cabane à chèvres » avec le spectacle « Sabine la goutte » cocréé avec Eugénie Dal Molin.

Cie La Cabane à Chèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-15T15:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-15T16:00:00.000+01:00

https://www.centre-mandapa.fr/

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



