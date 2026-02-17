Sable et Ciel Jazz en ciel Rue Émile Zola Brest
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:00:00
Pour cette soirée toute en diversité, une création musicale qui verra se croiser les artistes du conservatoire issus du jazz et leurs invités issus de la musique classique.
Musiciennes et musiciens
Maxime Chevrot, trombone
Emilie Chauvineau, trompette
Antoine Bouissonnié, cor
Hugo Pottin, batterie
Frederic Bargeon Briet, contrebasse
Philippe Champion, trompette
Jean Dousteyssier, clarinette
Yannick Lestra, piano
Informations pratiques
Spectacle déconseillé aux enfants de moins de 3 ans.
Prise d’images et de son interdite dans les salles de spectacles.
Réservation recommandée. .
Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99
English : Sable et Ciel Jazz en ciel
