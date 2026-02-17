Sable et Ciel Jazz en ciel Rue Émile Zola Brest

Sable et Ciel Jazz en ciel

Auditorium du Conservatoire Brest

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

2026-03-07

Pour cette soirée toute en diversité, une création musicale qui verra se croiser les artistes du conservatoire issus du jazz et leurs invités issus de la musique classique.

Musiciennes et musiciens

Maxime Chevrot, trombone

Emilie Chauvineau, trompette

Antoine Bouissonnié, cor

Hugo Pottin, batterie

Frederic Bargeon Briet, contrebasse

Philippe Champion, trompette

Jean Dousteyssier, clarinette

Yannick Lestra, piano

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200

English : Sable et Ciel Jazz en ciel

