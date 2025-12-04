SABLE TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

SABLE

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Nous vous proposons avec “sable” une expérience musique et danse, cosmique et humaine.

La marche dans le désert est pour beaucoup une traversée mystique, un voyage intérieur. Composant des étendues à perte de vue, le sable est aussi une matière en mouvement qui redessine sans cesse le paysage. Symbole à la fois du particulier et du tout, il embrasse le paradoxe de l’infini dans sa multitude. Nous vous proposons avec “sable” une expérience musique et danse, cosmique et humaine. Distribution Sophie Tabakov (danseuse, chorégraphe et poétesse) Ingrid Obled (musicienne et compositrice) Cie en résidence au Moulin du 9 au 13 février 2026,

Ingrid Obled et Sophie Tabakov Exploration Musique et Danse du tournoiement .

TIERS- LIEU CULTUREL LE MOULIN Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie accueil-culture@mairie-roques.fr

English :

With ?sable? we offer you a cosmic and human experience of music and dance.

