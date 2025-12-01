Sabor Latino au Punk Paradise ! Live et DJs cumbia, salsa, reggaeton Punk Paradise Paris

SABOR LATINO est la soirée qui vous fait voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay…

Todo el sabor latino en Paris !! A GOZAR AMIGOS !!

LINE UP

LAU GOMEZ (Live/chanson latino)

CLUBBING LATIN & TROPICAL

DJ CUCURUCHO (Latin mix/Afro/Tropical)

DJ DAVIBE (Reggaeton/Caraïbes/Afro/Brazil)

GROOVALIZACION DJs (Reggaeton & Urban Tropical)

RDV ce samedi 13 décembre au Punk Paradise (11e) avec live latino et clubbing latin/tropical de 20h à l’aube !

Le samedi 13 décembre 2025

de 20h00 à 05h00

payant

10/12€

Public adultes.

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/1654886765474444/