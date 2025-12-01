Sabor Latino au Punk Paradise ! Live et DJs cumbia, salsa, reggaeton Punk Paradise Paris
Sabor Latino au Punk Paradise ! Live et DJs cumbia, salsa, reggaeton Punk Paradise Paris samedi 13 décembre 2025.
SABOR LATINO est la soirée qui vous fait voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay…
Todo el sabor latino en Paris !! A GOZAR AMIGOS !!
LINE UP
LAU GOMEZ (Live/chanson latino)
CLUBBING LATIN & TROPICAL
DJ CUCURUCHO (Latin mix/Afro/Tropical)
DJ DAVIBE (Reggaeton/Caraïbes/Afro/Brazil)
GROOVALIZACION DJs (Reggaeton & Urban Tropical)
RDV ce samedi 13 décembre au Punk Paradise (11e) avec live latino et clubbing latin/tropical de 20h à l’aube !
Le samedi 13 décembre 2025
de 20h00 à 05h00
payant
10/12€
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-12-13T21:00:00+01:00
fin : 2025-12-14T06:00:00+01:00
Date(s) : 2025-12-13T20:00:00+02:00_2025-12-13T05:00:00+02:00
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/1654886765474444/