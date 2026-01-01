Sabor Latino au Punk Paradise ! Live et DJs cumbia, salsa, reggaeton Punk Paradise Paris

SABOR LATINO est la soirée qui vous fait voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay…

Todo el sabor latino en Paris ! A GOZAR AMIGOS !

LINE UP

LOS GUAJIROS (Salsa Dura Live)

CLUBBING LATIN & TROPICAL

DJ CUCURUCHO (Latin mix/Afro/Tropical)

DJ DAVIBE (Reggaeton/Caraïbes/Afro/Brazil)

GROOVALIZACION DJs (Reggaeton & Urban Tropical)

Rendez-vous ce samedi 31 janvier au Punk Paradise (11e) avec live latino et clubbing latin/tropical de 20h à l’aube !

Le samedi 31 janvier 2026

de 20h00 à 02h00

payant

5€ avant 23h – 10 euros après.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-31T21:00:00+01:00

fin : 2026-02-01T03:00:00+01:00

Date(s) : 2026-01-31T20:00:00+02:00_2026-01-31T02:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/1851120588861036/



