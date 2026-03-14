Sabor Latino au Punk Paradise ! Live et DJs cumbia, salsa, reggaeton Punk Paradise Paris
Sabor Latino au Punk Paradise ! Live et DJs cumbia, salsa, reggaeton Punk Paradise Paris samedi 14 mars 2026.
SABOR LATINO est la soirée qui vous fait voyager en Amérique Latine du Mexique jusqu’à l’Argentine et le Chili en passant par Cuba, les Caraïbes, Panama, Puerto Rico, Costa Rica, Venezuela, Colombie ou encore l’Equateur, La Bolivie, l’Uruguay…
Todo el sabor latino en Paris ! A GOZAR AMIGOS !
LINE UP
LOS GUAJIROS (Salsa Dura Live)
CLUBBING LATIN & TROPICAL
DJ CUCURUCHO (Latin mix/Afro/Tropical)
DJ SPARK (Reggaeton/Caraïbes/Afro/Brazil)
GROOVALIZACION DJs (Reggaeton & Urban Tropical)
Rendez-vous ce samedi 14 mars au Punk Paradise (11e) avec live latino et clubbing latin/tropical de 20h à l’aube !
Le samedi 14 mars 2026
de 20h00 à 02h00
payant
5 à 10 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-14T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-15T03:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-14T20:00:00+02:00_2026-03-14T02:00:00+02:00
Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris
https://www.facebook.com/events/784393204216258/
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