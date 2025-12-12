SABOR LIFE IS RYTHM – Sabor Life – THEATRE DES 3 CLES – PARIS Paris

SABOR LIFE IS RYTHM – Sabor Life Début : 2026-02-05 à 19:00. Tarif : – euros.

SABOR LIFE IS RYTHM Cinq instruments, quatre danseurs, trois générations, une mission : diffuser le «Sabor»et le Tap Dance (claquettes) à travers un voyage depuis ses origines jusqu’à nos jours, en passant par une fusion fraîche de styles et de rythmes exécutés avec respect et passion. Sabor Life is Rhythm est un spectacle tout public, il est vivant,énergique et se déroule avec de la musique en live!La compagnie compte certains des meilleurs danseurs d’Europe ! La vie sans Sabor n’a pas de Rythme !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE DES 3 CLES – PARIS 35 RUE SEDAINE 75011 Paris 75