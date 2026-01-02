SABOTAGE #5 HEAVY LUNGS + CHEST. + ELLEN AND THE BOYZ (RELEASE PARTY !) Joué-lès-Tours

SABOTAGE #5 HEAVY LUNGS + CHEST. + ELLEN AND THE BOYZ (RELEASE PARTY !)

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : Vendredi 2026-04-10 19:30:00

2026-04-10

Plus que jamais, on a tous·tes besoin de lâcher les vannes pour embrasser un esprit punk dans un corps libéré. Le thème des soirées Sabotage ? Trois groupes qui secouent bien comme on aime, aux esthétiques gravitant autour du rock.

Parvis Miles Davis Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

More than ever, we all need to let off steam and embrace a punk spirit in a liberated body. The theme of Sabotage evenings? Three rockin’ bands with rock aesthetics.

