Sabrine Zayani à L’Apollo Comédy APOLLO COMEDY Paris mercredi 1 octobre 2025.

Je suis au top de ma life. Je viens de divorcer.

C’était un beau divorce, pas autant que le mariage. Mais ça c’est à cause des mouettes. Je vais bientôt être une star. Du coup, je vais m’acheter un hippopotame, c’est plus sécure à Paris. Enfin, comme on me disait hier soir, le plus dur est derrière moi ! Maintenant je suis une femme équilibrée. Viens voir ça par toi-même !

Le Saviez-vous?

Sabrine Zayani a brillé sur la scène humoristique en remportant :

– Le concours Touques Stand Up, organisé par le Fridge Comedy Room (Octobre 2024)

– Le Talent Show « Faites-nous rire », diffusé sur Comédie+ (Février 2025)

« Sabrine Zayani rayonne … a secoué de rire le public » Le Parisien

« Le sourire éclatant avec une énergie débordante… Sabrine Zayani propose sur scène un cocktail survitaminé ! » Radio RFI

Retrouvez Sabrine Zayani dans son spectacle Au top de ma life à L’Apollo Comédy, du 1er octobre au 17 décembre.

Du mercredi 01 octobre 2025 au mercredi 17 décembre 2025 :

mercredi

de 21h30 à 23h00

payant

tarifs de 10€ à 19€

Public jeunes et adultes.

APOLLO COMEDY 18 rue du Faubourg du Temple 75011 Paris

