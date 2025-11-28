SABRINE ZAYANI – APOLLO THEATRE Paris

SABRINE ZAYANI Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

SABRINE ZAYANI dans Au Top de Ma LifeJe suis au top de ma life. Je viens de divorcer. C’était un beau divorce, pas autant que le mariage. Mais ça c’est à cause des mouettes. Je vais bientôt être une star. Du coup, je vais m’acheter un hippopotame, c’est plus sécure à Paris. Enfin, comme on me disait hier soir, le plus dur est derrière moi ! Maintenant je suis une femme équilibrée. Viens voir ça par toi-même !Le saviez-vous ? Sabrine Zayani a brillé sur la scène humoristique en remportant :Le concours Touques Stand Up, organisé par le Fridge Comedy Room (Octobre 2024)Le Talent Show Faites-nous rire , diffusé sur Comédie (Février 2025)

APOLLO THEATRE 18, RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE 75011 Paris 75