Sabrine Zayani Au top de ma life Blotzheim

Sabrine Zayani Au top de ma life

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-02-27 21:00:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Je suis au top de ma life. Je viens de divorcer.

C’était un beau divorce, pas autant que le mariage. Mais ça c’est à cause des mouettes. Je vais bientôt être une star. Du coup, je vais m’acheter un hippopotame, c’est plus sécure à Paris. Enfin, comme on me disait hier soir, le plus dur est derrière moi ! Maintenant je suis une femme équilibrée. Viens voir ça par toi-même !

Le Saviez-vous?

Sabrine Zayani a brillé sur la scène humoristique en remportant

– Le concours Touques Stand Up, organisé par le Fridge Comedy Room (Octobre 2024)

– Le Talent Show Faites-nous rire , diffusé sur Comédie+ (Février 2025) .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

