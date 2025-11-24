Sabrine Zayani Au top de ma life Blotzheim
777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin
Début : Vendredi 2026-02-27 21:00:00
Je suis au top de ma life. Je viens de divorcer.
C’était un beau divorce, pas autant que le mariage. Mais ça c’est à cause des mouettes. Je vais bientôt être une star. Du coup, je vais m’acheter un hippopotame, c’est plus sécure à Paris. Enfin, comme on me disait hier soir, le plus dur est derrière moi ! Maintenant je suis une femme équilibrée. Viens voir ça par toi-même !
Sabrine Zayani a brillé sur la scène humoristique en remportant
– Le concours Touques Stand Up, organisé par le Fridge Comedy Room (Octobre 2024)
– Le Talent Show Faites-nous rire , diffusé sur Comédie+ (Février 2025) .
777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 67 crichert@groupebarriere.com
