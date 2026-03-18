Sac à dos Sortir dehors à l’Abbaye du Relec Le Relecq Plounéour-Ménez

Sac à dos Sortir dehors à l’Abbaye du Relec

Le Relecq Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-04-12

Partez à la découverte de la nature et du patrimoine de l’Abbaye du Relec en plusieurs étapes, grâce à un sac rempli d’activités observation des oiseaux et des couleurs de la nature, puzzles, fabrication d’amulettes et plus encore !

Animation créée en partenariat avec Au Fil du Queffleuth et de la Penzé

Durée 1h30 environ.

Réservation obligatoire au 02 98 78 05 97.

Retour du sac, dernier délai, 30 min avant la fermeture de l’accueil-boutique.

Horaires d’ouverture de l’accueil-boutique de l’abbatiale

– du 12 au 26 avril puis du 18 octobre au 1er novembre du dimanche au jeudi de 13 h 30 à 17 h 30

– du 27 avril au 5 juillet puis du 31 août au 16 octobre du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30

– du 6 juillet au 30 août tous les jours de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h .

Le Relecq Abbaye du Relec Plounéour-Ménez 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 78 05 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sac à dos Sortir dehors à l’Abbaye du Relec

L’événement Sac à dos Sortir dehors à l’Abbaye du Relec Plounéour-Ménez a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX