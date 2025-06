Sac chat Atelier Enfants dès 6 ans – Atelier / Boutique Jus de carotte & Co Vichy 16 juillet 2025 10:00

Allier

Sac chat Atelier Enfants dès 6 ans Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clemenceau Vichy Allier

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

1h Enfants dès 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-25 11:00:00

Date(s) :

2025-07-16

2025-07-25

2025-07-29

Réalise un sac en forme de chat.

.

Atelier / Boutique Jus de carotte & Co 43 passage Clemenceau

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 48 00 21 contact@jus-de-carotte.fr

English :

Make a bag in the shape of a cat.

German :

Gestalte eine Tasche in Form einer Katze.

Italiano :

Realizzate una borsa a forma di gatto.

Espanol :

Haz una bolsa con forma de gato.

L’événement Sac chat Atelier Enfants dès 6 ans Vichy a été mis à jour le 2025-06-15 par Vichy Destinations